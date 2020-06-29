L’Oréal'den çevresel sertifikalandırma sistemi; tüketiciler aldıkları ürünlerin çevresel ve sosyal etkilerini etiket üzerinde görebilecek’in, yeni global sürdürülebilirlik programı "Gelecek için L’Oréal" kapsamında geliştirdiği "Çevresel ve Sosyal Etki Etiketleme Sistemi" ile tüketiciler aldıkları ürünlerin çevresel ve sosyal etkilerini etiket üzerinde görebilecek. Program çerçevesinde başlatılan dayanışma projesi ile ayrıca sosyal ve çevresel sorunların çözümü için de 150 Milyon Euro kaynak ayrıldı.

L’Oréal, 2030 hedeflerini kapsayan yeni global sürdürülebilirlik programı “Gelecek için L’Oréal”i (L’Oréal For the Future) lanse etti. Şirketten programa dair yapılan açıklama şöyle:

* 2025’e kadar dünyadaki tüm L’Oréal tesisleri, %100 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi ile karbon nötr olacak.

* 2030’a kadar L’Oréal’in ürün ambalajlarında kullandığı plastiklerin %100’ü geri dönüştürülmüş veya biyolojik kaynaklı olacak.

* 2030’a kadar L’Oréal, tüm sera gazı emisyonlarını 2016’ya oranla nihai ürün bazında %50 azaltacak.

1,5 milyon tüketicisinin daha sürdürülebilir seçimler yapmalarını sağlamak ve onları bilinçlendirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren L’Oréal, ürünlerinde kullanmak üzere "Çevresel ve Sosyal Etki Etiketleme Sistemi" geliştirdi.

Bu sistem ile ürünlerin çevresel ve sosyal etkileri, A’dan E’ye uzanan bir skala ile şeffaf bir şekilde tüketicilerle paylaşılacak. İlk olarak Garnier saç bakım ürünlerinde, kademeli olarak da tüm marka ve kategorilerde kullanılacak olan sistem, bağımsız bilim uzmanları tarafından onaylandı ve tüm veriler bağımsız denetim kurumu Bureau Veritas tarafından denetlenerek sertifikalandırıldı. Bu etiketlemeler ve skorlara markaların web sayfalarından ulaşılabilecek.

L’Oréal, COVID-19 pandemisi ile mücadele adına dünya çapında bir çevresel ve sosyal dayanışma programı başlatmış, çevreyi korumak ve kadınları desteklemek için 150 Milyon Euro bağışlayacağını duyurmuştu. Önemli çevresel sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları almak, zarar gören doğal deniz ve orman eko-sistemlerini kurtarmak üzere 100 Milyon Euro kaynak ayıran L’Oréal, zor şartlardaki kadınlara destek sağlamak için de 50 Milyon Euro kaynak sağladı.

L’Oréal Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Paul Agon konuyla ilgili açıklamasında “Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar çok büyük ve insanlık için güvenli yaşam alanlarını korumak adına çabalarımızı hızlandırmamız şart. Bunu kendi iş operasyonlarımızla ve topluma olan katkılarımızla gerçekleştiriyoruz. Fakat farkındayız ki çok daha büyük zorluklar bizi bekliyor ve L’Oréal olarak taahhütlerimizin arkasında duracağız, işimizi dünyanın sınırlarını zorlamadan, çevreye ve toplumlara olumlu katkılarımızı arttıratarak yürüteceğiz.” dedi.

L’Oréal Grup Kurumsal Sorumluluk Başkanı Alexandra Palt ise “Geçtiğimiz 10 yılda şirketimiz, sürdürülebilirliği işlerimizin kalbine koyarak çok derin bir dönüşüm geçirdi. Yeni taahhütlerimiz ile bu dönüşümün bir üst aşamasına geçiyoruz. Doğrudan etkimizi azaltmaktan öte, tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapmak üzere bilinçlendirmeyi, sosyal ve çevresel olarak olumlu etki yaratmayı hedefliyoruz. Sektör lideri olarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum inşa edilmesine destek olma konusunda bunun görevimiz olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu