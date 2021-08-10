L’Equipe: Lionel Messi, PSG ile anlaştı

Fransız spor gazetesi L’Equipe, Barcelona’dan ayrılan yıldız futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain'le (PSG) anlaşmaya vardığını aktardı.

L’Equipe’de yer alan habere göre, PSG ile anlaşan Messi’nin gelecek saatler içinde Paris’e ulaşması bekleniyor.

Messi’nin Paris’e ulaştıktan sonra tıbbi kontrolden geçeceği daha sonra da iki yıllık anlaşma imzalayacağı belirtildi. Messi'nin PSG'de yıllık 35 milyon Euro kazanacağı aktarıldı

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Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.