L. Brands, Victoria's Secret'ın satışı için tekrar görüşmelere başladı

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L. Brands Inc.'in moda devi Victoria's Secret'ın satışı için tekrar alıcılarla görüşmeye başladığı ancak bu sefer geçen sene gerçekleşmeyen 1.1 milyar doların neredeyse iki katından fazlasını istediği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, satışların yükselmesiyle birlikte Victoria's Secret'ın sahibi olan L. Brands Inc.'in 2 ila 3 milyar dolar arasında bir ücret isteyebileceğini belirtti.

L. Brands, geçen sene Sycamore Partners'a iç giyim zincirinin yüzde 55 kontrolünü verecek 525 milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmişti.

L. Brands'ın CFO'su Stuart Burgdoerfer, bazı analistlerin şirkete 5 milyar dolara kadar değer biçtiğini ifade etti.