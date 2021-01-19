Kyrie Irving, polis tarafından öldürülen George Floyd'un ailesine ev almış

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NBA yıldızı Kyrie Irving'in ABD'nin Minnesota eyaletinde kelepçeli haldeyken bir polisin boynuna diziyle bastırması sonucunda hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd'un ailesine ev aldığı belirtildi.

Floyd'un yakın dostu olan eski basketbolcu Stephen Jackson, katledilmesi dünya genelinde meydana gelen protestoların fitilini ateşleyen siyah vatandaşın kızı Gianna'dan bahsederken, "Dünyadaki birçok kişi ona sevgi gösteriyor" dedi.

Jacksom, "Birçok arkadaşım yardımcı oldu. Kyrie Irving onlara bir ev aldı. Lil Wayne'in menajeri onlara bir Mercedes Benz aldı. Barbara Streisand, Disney'den onlara hisse verdi" diye konuştu.