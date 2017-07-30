Kyrie Irving paylaşılamıyor

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen ve LeBron James ile aynı takımda oynamak istememesi gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini ileten Kyrie Irving'in talipleri artıyor. Yıldız oyuncu için New York Knicks ve San Antonio Spurs'ün girişimde bulunduğu bilinirken, eski günlerine dönmek isteyen Phoneix Suns da talip oldu.

TrendBasket'te yer alan habere göre; Kyrie karşılığında Suns cephesinden istenenler; Eric Bledsoe, Josh Jackson ve birinci tur draft hakkı.

Ancak Phoenix Suns bu yıl dördüncü sıradan draft ettiği Jackson’ı göndermeye sıcak bakmıyor ve bu takasın olma ihtimali de her geçen gün azalıyor.

25 yaşındaki oyuncunun daha öncesinde en çok gitmek istediği takımın New York Knicks olduğu ifade edilirken Minnesota Timberwolves, Miami Heat ve San Antonio Spurs’ün de adaylar arasında olduğunu belirtilmişti.