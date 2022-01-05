Kyrie Irving, parkelere geri dönüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı ekiplerinden Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Iving, çok uzun bir ayrılığın ardından Indiana Pacers maçı ile beraber tekrar profesyonel basketbol oynamaya hazırlanıyor.

Sağlık kurulunun özel kuralları gereği New York'ta kapalı etkinliklere aşılarını tamamlayanlar katılamıyor. Basketbol özelinde de hem oyuncular, hem teknik ekip, hem seyirciler hem de çalışanlar bu kurala doğrudan uymak zorunda.

Bir New York bölgesi ekibi olan Brooklyn kadrosunda bulunan Irving de aşı olmayı reddettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Irving'i sadece deplasmanda oynatabilecek olan Brooklyn yetkilileri de bunu kabul etmeyerek All-Star oyuncuyu tamamen kadro dışı bırakmıştı.

Fakat geçtiğimiz ay içerisinde Brooklyn yetkililerinin bu bakış açısı değişti. Irving hala aşı olmasa da takıma kabul edildi ve New York gibi aşı zorunluluğu olan Toronto ve Golden State hariç takımla beraber deplasman maçlarında forma giyecek.

Bu doğrultuda bir süredir dönüş hazırlığında olan Irving, uzun bir aranın ardından Brooklyn'in bu gece TSİ 3.30'da Indiana deplasmanında oynayacağı maçla beraber parkelere dönecek.

29 yaşındaki oyun kurucu son olarak 13 Haziran 2021'de Brooklyn'in playoff ikinci turunda Milwaukee Bucks ile oynadığı maçta forma giymişti. Irving, 26.9 sayı 4.8 ribaund 6 asist ortalamaları ile tamamladı.