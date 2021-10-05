Kyrie Irving, aşı olmazsa maaşından 15,6 milyon dolar kaybedebilir

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brookyln Nets'in süperstarı Kyrie Irving'in önümüzdeki sezon Nets'in tüm iç saha maçlarını kaçırması durumunda, maaşından 15,6 milyon dolarlık kısmı kaybedebileceği bildirildi.

ESPN'den Tim Bontemps'in haberine göre Kyrie, Covid-19 aşısını olmadığından ötürü bu yıl takımın 41 iç saha maçını kaçırırsa, 15.6 milyon dolarlık bir kayba uğrayabilir.

Sağlık protokolleri gereği alınan kararları aktaran Bontemps, "NBA ve NBPA, yerel yasalar nedeniyle aşılanmamış bir oyuncunun kendi şehrinde kaçırdığı her maç için bir oyuncunun maaşının 1/91.6'sı oranında bir kesinti yapmayı kabul etti. Örneğin Kyrie Irving, maç başına yaklaşık 381.000 dolar kaybedecek" diye yazdı.

Irving'in aşıyı olarak, Barclays Center'da Nets'in iç saha maçlarına çıkabilmesi için 19 Ekim'e kadar zamanı var.