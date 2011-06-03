Kyoto’da hayal kırıklığı yaşandı gözler Rio’da

T24 - Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği Paneli”nde konuşan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı 2004’te Kyoto’da hayal kırıklığı yaşadıklarını, umutlarının 2012’de Rio’ da yapılacak olan konferansta olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği Paneli” Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi(T.B.M.M.) Çevre Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Namık Ak gibi isimler katıldı. Panelde konuşan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı iklim değişikliği hakkında konuştu. Atıcı 2004 Kyoto protokolünde hayal kırıklığına uğradıklarını. Protokole katılan ülkelerin yasal bağlayıcılıkları önlerine koymadıklarını ve protokolün iklim değişikliği açısından çok fazla fayda sağlamadığını da dile getirdi. Hilal Atıcı konuşmasında 2004 yılında Kopenhag’ta yapılan Kyoto Protokolü’nün çok bağlayıcı olmadığını fakat 2012 yılında Rio’ da yeni bir toplantı yapılacağını söyledi. Atıcı “Yapılacak bu toplantının Kyoto gibi olmamasını umuyoruz. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmıyor. Buna karşın Türkiye’de nükleere teşvik var. Kömür santralleri teşvik ediliyor. Karadeniz’de bu işe milyon dolarlar yatırılıyor. Bu para yenilenebilir enerji kaynaklarına harcansaydı, çok ciddi gelişmeler yaşanırdı” dedi. Hilal Atıcı’ya göre bugün Türkiye’de konuşulan cari açığın büyük bir bölümü de yenilenemeyen enerji kaynaklarının getirdiği zararlardan kaynaklanıyor. Atıcı; “Kömür ile ilgili herhangi bir kısıtlama yokken, güneş enerjisinden yararlanma oranı sınırlandırılıyor” dedi.



Rio’ da aktif olarak yer alacağız

Panelde konuşan bir diğer isim ise T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk oldu. Öztürk Hilal Atıcı’ ya dönerek “Türkiye’de Güneş Enerjisi ve diğer enerji kaynakları yarı yarıya kullanılıyor. Fakat bizde her bir binada en az on daire olduğu için güneş enerji sistemine kuracak yer yetmiyor ve verimli olmuyor” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk “2012‘ de Kyoto Protokolü sona erecek. Bu durum ülke politikalarını çok ciddi etkileyecektir. 2012’ de Rio’ da yapılacak olan toplantıda aktif olarak rol alacağız” dedi.