Kylie sevgilisiyle Barcelona sokaklarında

Kylie Minogue fotoğrafları - FOTOGALERİ

Minogue (40) Fransız aktör Oliver Martinez ile ilişkisine son verdikten sonra kendisine yine uzun bir sevgili buldu. Kendinden 10 yaş küçük olan model sevgilisiyle BarCelona sokaklarında soğuğa aldırmadan dolaşan Minogue, niyetinin ciddi olduğunu gözler önüne seriyordu.Kylie’nin Avrupa turnesinde yanından ayırmadığı sevgilisi, ailesiyle birlikte yaşadığı Barcelona yakınlarındaki bir sahil kasabası Tossa de Mar şehrindeki evini yıldızla paylaşıyor.Çiftin yakın dostları, ilk defa üç ay önce Dita Von Teese’in doğum gününde biraraya geldiğini söyledi.