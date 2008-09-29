Kylie Minogue'un içeceği Türkiye'de

Adanalı bir girişimci Kylie Minogue'un kanserle mücadele ederken içtiğini söylediği guava suyunu Türkiye'ye ithal etti.



Adana’da bir girişimci, ABD’de bulunduğu sırada izlediği televizyon programında Kylie Minogue’un göğüs kanseriyle mücadele ederken guava suyu içtiğini söylemesinden ilham alarak, guava suyunu Türk tüketicisinin beğenisine sundu.



Girişimci Serdar Emirler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana’nın İncirlik beldesinde telekomünikasyon alanında çalıştığını fakat ABD’nin 2001 yılı sonrası beldede asker sayısını azaltması nedeniyle işinin bitme noktasına gelmesiyle alternatif iş arayışına girdiğini belirtti.

Emirler, bu arayış çerçevesinde gittiği ABD’de izlediği programda Kylie Minogue’un "kanserle mücadele ettiğim süre içinde tedavime ek olarak düzenli şekilde guava suyu da içtim" sözünün ilham olması sonucu Tayland’da guava suyunu üreten firmayla irtibata geçerek, ürünün Ortadoğu temsilciliğini aldığını kaydetti.



Guava suyunun, zengin likopen içeriği sayesinde vücudun antioksidan ihtiyacını karşılayarak, yıpranan dokuların yenilemesinde elma ve portakala göre daha fazla katkı sağlayan bir ürün olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Guava ebat olarak armut büyüklüğünde, zengin likopen değeri olan tropikal bir meyve. Güney yarım kürede yetişen bu meyve, A vitamini açısından elmayla karşılaştırıldığında 1,5 kat, C vitamini açısından da portakalla karşılaştırıldığında 5 kat daha fazla vitamin içeriyor. Papaya meyvesine göre ise 2 kat daha fazla likopen içerdiği için zengin antioksidan deposu."

İthal edilen 280 mililitrelik bir şişede yaklaşık 4 adet guava meyvesinin suyunun olduğunu kaydeden Emirler, "bilim adamları yeterli düzeyde antioksidan alınmaması durumunda kanser hastalıklarının görülme riskinin artırdığı belirtiyorlar. Guava suyunun her gün düzenli şekilde tüketilmesi antioksidan alınmasına katkı sağlayacak" dedi.



"Faydaları nedeniyle ithal ettim"



Guava suyunun dünya genelinde yoğun ilgi gören bir ürün olduğunu belirten Emirler, ürünü ithal edebilmek için 2007 yılı ocak ayında üretici firmayla bağlantıya geçmesine rağmen 6 ay sonrasına randevu alabildiğini ve kısa süre önce ithalata başlayabildiğini ifade etti. Emirler, "guava suyu dünya genelinde çok ilgi gördüğünden firmadan bayilik almak için uzun süre beklemek gerekiyor. Ayrıca ürünün yetişmesi de uzun zaman alıyor. Bu nedenle firma başlangıçta fazla ürün vermiyor. Fakat ürünün faydaları nedeniyle uzun süre beklemeyi göze aldım ve guava suyunu tüketicilerin beğenisine sundum" dedi.



Üretici firmanın aldığı yoğun talep nedeniyle kendisine başlangıç olarak sadece bir konteyner ürün verebildiğini kaydeden Emirler, ürünün tanıtım fiyatını 3 YTL olarak belirlediğini kaydetti.



(AA)

