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Kylie Minogue'dan samimi açıklamalar

Beş yıl önce göğüs kanseri teşhisi konan ünlü pop yıldızı Kylie Minogue, hastalığının son durumu ve özel hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Beş yıl önce göğüs kanseri teşhisi konan ünlü pop yıldızı Kylie Minogue, hastalığının son durumu ve özel hayatı ile ilgili, Alman kadın dergisi Brigitte’ye konuştu.

Üç yıllık bir aradan sonra yayınlanan yeni albümüyle müzik dünyasına dönüş yapan 42 yaşındaki Avustralyalı pop şarkıcısı Kylie Minogue’a beş yıl önce göğüs kanseri teşhisi konmuştu.  Sanatçı hastalığıyla ilgili olarak, “Ameliyat izim var, ağrılarım oluyor. Bu hayatımı tamamen değiştirdi. Orası kesin” diyor. Minogue, hastalığının fiziksel sonuçlarını önemsemediğini ancak bunun kadınlığına bir saldırı olduğunu söylüyor. Başarılı sanatçı, “hastalığımı atlattım ve hâlâ tam anlamıyla bir kadınım. Bunu normalde söylemem. Yaptıklarımla gösteriyorum” diyor.


“Çocuk olağanüstü bir hediye”


Deutsche Welle2in haberine göre, Kylie Minogue, ilerlemiş yaşı ve hastalığına rağmen çocuk isteğinden de vazgeçmiş değil. Sanatçı bu konuyla ilgili soruya: “Eğer bir gün hamile kalırsam çok mutlu olurum. Çocuk, olağanüstü bir hediye. Ancak bunun hiç olmama ihtimali de var” diyor.

İki yıldır kendisinden on yaş küçük, İspanyol model Andres Velencoso ile birlikte olan Kylie, “20 yaşında aşık olmakla 40 yaşında aşık olmak arasında fark var, bunu biliyorum. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Ancak ben kendimi tanıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor” şeklinde konuşuyor.


“Aphrodite” piyasada

Sanatçı, bu hafta yayınlanan yeni albümüyle de listelere hızlı bir dönüş yaptı. Avustralyalı şarkıcı,  üç yıllık bir aradan sonra çıkardığı  “Aphrodite” ile İngiltere albüm listesine 1 numaradan giriş yaptı.

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