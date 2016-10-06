Kylie Minogue eşcinsel evlilikler yasalaşmadan evlenmeyecek

Ünlü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue'un İngiliz nişanlısı Joshua Sasse, eşcinsel evlilikler Avustralya'da yasal hale gelene dek evlenmeyeceklerini duyurdu.

Çift, eşcinsel evliliklerin Avustralya'da yasallaşması için yürütülen kampanyaya yoğun destek veriyor.

Avustralya hükümeti eşcinsel evliliklerin Şubat 2017'de halk oylamasına götürülmesini teklif etmişti.

Referandumda "Evet" denmesi için yapılan kampanyayı başlatan Sasse, Melbourne'de evlenmek istediklerini söyledi.

Sasse, "Avustralya'da eşcinsel evliliklerin yasal olmadığını öğrenince şoke oldum. Ahlaki, dini ya da her nedenle olursa olsun, benim sevdiğim insanla evlenme hakkımın olmasını ve başka birinin cinsel yönelimi nedeniyle olmamasını anlayamıyorum" dedi.

Parlamentonun kabul etmesi durumunda, referandum gelecek Şubat'ta yapılacak.

Avustralyalılara "Eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verecek yasa değişikliği yapılmalı mı?" şeklinde bir soru sorulacak.

Oylama 120 milyon dolara mal olacak ve kampanyalara eşit miktarda fon sağlanacak.

Yasanın değişmemesini savunanlar, evliliğin tanımında yapılacak herhangi bir değişikliğe parlamentonun değil, halkın karar vermesini istiyor.

Eşcinsel evlilikleri destekleyenlerse, bu konudaki bir ulusal tartışmanın eşcinsellere karşı tacizkar bir dilin kullanılmasına neden olabileceğini belirtiyor.