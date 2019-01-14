Kylie Jenner'in Instagram rekoru 'yumurta' fotoğrafıyla kırıldı

world_record_egg isimli Instagram hesabı, platformdaki rekor beğeni sayısına sahip olan Kylie Jenner'ı geçmek için yumurta görseli paylaştı. Herkesi, "Kylie Jenner'ı geçmek için" açıklamasıyla yumurta görselini beğenmeye davet eden hesap 10 gün içinde 23 milyonu aşkın beğeni aldı.

Sosyal medya platformu Instagram'da 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, 18 milyondan fazla beğeni alan fotoğrafıyla Instagram'ın beğeni rekoruna sahipti. world_record_egg isimli Instagram hesabı, koyduğu yumurta fotoğrafıyla 10 günlük süre zarfında 23 milyonu aşkın beğeni alarak Jenner'ın rekorunu geçmiş oldu. Kylie Jenner'ın 18 milyonu aşıp rekor kıran fotoğrafı, kızı Stormi'nin doğumundan sonra yaptığı paylaşımdı.