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Kylie Jenner'ın bir tweeti dev şirketi 1.3 milyar dolar zarara uğrattı

Kylie Jenner'ın, Snapchat'i kullanmayacağını açıklaması şirketin hisselerinde yüzde 8'lik düşüşe neden oldu

23 Şubat 2018 20:50

ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner’ın mesajlaşma uygulaması Snapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, sosyal medya şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğradı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, geçen ay ilk çocuğu Stormi’yi kucağını alan 21 yaşındaki televizyon yıldızı Kylie Jenner, dün Twitter hesabından, mesajlaşma uygulaması Snapchat'i artık  kullanmadığını, "Yani artık kimse Snapchat'i açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? Bu çok üzücü" ifadelerini kullanarak duyurmuştu. Jenner, daha sonra söylemini yumuşatmak için "Seni hala seviyorum Snap... benim ilk aşkım" yazılı yeni bir tweet attı, ama Snapchat’in düşüşünü engelleyemedi.

Jenner’ın 24,5 milyon takipçisiyle paylaştığı tweet’lerin ardından şirketin hisse senedi fiyatları New York borsasında hızla düşüş gösterdi. Olayın ardından, Snapchat’in hisseleri yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş gösterdi ve gün sonunda Wall Street’te yüzde 6’lık düşüş ile kapandı.

Snapchat bugün hisse senetlerinin listelendiği 17 dolar fiyatına geri döndü.Jenner’ın sosyal medyadaki siteminin şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar kayba uğrattığı bildirildi.

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