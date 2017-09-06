Kylian Mbappe imzayı attı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, 180 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Kylian Mbappe için imza töreni düzenledi. Fransız yıldız için düzenlenen törende PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de yer aldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre 18 yaşındaki genç golcü Mbappe, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

1 numaralı tercihim Monaco'ydu

''Emery ile görüştük. İleride değişik pozisyonlarda oynayabilirim. Hücumda her bölgede görev yapabilirim. Monaco'da bir yıl daha kalmak istedim, PSG başkanına da bunu söyledim ama sonra fikrim değişti. Bir numaralı önceliğim Monaco'ydu. Sonra fikrimi değiştiren bir şey oldu.

Neymar ile oynamak büyük bir ayrıcalık

Neymar ile oynamak büyük bir ayrıcalık ama burada oynamanın tek avantajı bu değil. PSG'nin muhteşem bir projesi var. Öğreneceğim çok şey var. Önemli isimlerle oynayacağım ve onların deneyimlerine ihtiyacım var. Bir futbolcunun kariyeri çok kısa. Bu nedenle ben bugünden başlayarak her şeyi kazanmak istiyorum.

Transferlerimiz tamamen legal

UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde soruşturma başlattığı PSG'de kulübün başkanı konuyla ilgili olarak, ''Transferlerimizin hepsi legal. Saklayacak bir şey yok. Kurallara uygun davranıyoruz, UEFA dilediği araştırmayı yapabilir. Kendi hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Diğer kulüplerin hakkımızda ne söylediği bizi hiç ilgilendirmiyor.'' diye konuştu.