Kylian Mbappe, en büyük hayalini açıkladı

Geçen sezon başından beri Paris Saint-Germain'in sözleşmeyi uzatma çalışmalarını karşılıksız bırakan Kylian Mbappe hayalini açıkladı.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar'ın birbiriyle yaptığı röportajı dergisine taşıdı. Fransız futbolcu, "En büyük hayalim Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak" dedi.

Mbappe, Neymar'a da en büyük hayalini sordu. Brezilyalı yıldız da PSG ile Devler Ligi'ni, milli takımla ise Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini söyledi.

Neymar'dan 4 yıllık imza

Neymar geleceğini Paris Saint-Germain'e teslim etti. Brezilyalı yıldız, 2025'e kadar Paris Saint-Germain forması giyecek.

Neymar ne kadar kazanacak?

Öte yandan oyuncunun yeni sözleşmesindeki ücreti de Fransız basınında yer aldı. Çıkan haberlere göre Neymar, PSG'den yıllık net 30 milyon euro kazanacak.

2017 yazında 222 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek Barcelona'dan ayrılan Neymar, Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Neymar dünyanın en pahalı transferi unvanını elinde bulunduruyor.

Mbappe beklemede

PSG'nin sözleşme tekliflerini kabul etmeyen Kylian Mbappe, kontratının son yılına girdi.

Yıldız isim, Real Madrid ile anılıyor. Ancak İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, bu sezon transfer yapmayacaklarını açıklamıştı.