KYK yurtlarında 'manevi rehberler' cuma sohbetleri için ilan astı!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda asılan ilanlarda, öğrenciler 'Manevi rehberler' ile 'Cuma sohbetleri', 'Adab-ı Muaşeret' ile 'Kuran tilaveti' derslerine davet ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ ablaları' olduğu gerekçesi ile yüzlerce kişi tutuklanırken, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURT-KUR) ait öğrenci yurtlarında 'Manevi rehber' adı verilen 'ablalar' ve 'abiler' eşliğinde çalışmalar yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yurt panolarına asılan ilanlarda, öğrenciler 'Manevi rehberler' ile 'Cuma sohbetleri', 'Adab-ı Muaşeret' ile 'Kuran tilaveti' derslerine davet ediliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara'da KYK'ya ait bir yurtta ilan panosuna asılan duyuruları Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde "ğitim kurumlarında FETÖ ile mücadelede en çok rastlanan "Abla"ların varlığı göz ardı edilemezken, anılan iddialar doğrultusunda, manevi rehberlerin bir süre sonra FETÖ yapılanmasına benzer yapılar içinde yer almayacağına nasıl emin olunmuştur?" diye sordu.

Tanrıkulu'nun yanıt beklediği 7 soru şöyle:

1.KYK Yurtlarına manevi rehberler atandığı iddiaları doğru mudur?

2.İddialar doğru ise, bu atama hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapılmıştır?

3.Manevi rehberler kimlerdir ve görev tanımları nedir?

4.Manevi rehberlerin eğitim durumu ve branşları nelerdir?

5.6 Kasım 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre atanan toplam kaç manevi rehber vardır?

6.Eğitim kurumlarında FETÖ ile mücadelede en çok rastlanan "Abla"ların varlığı göz ardı edilemezken, anılan iddialar doğrultusunda, manevi rehberlerin bir süre sonra FETÖ yapılanmasına benzer yapılar içinde yer almayacağına nasıl emin olunmuştur?

7.Bir KYK Yurdunda duyuru panosuna, "Dr. G.B her Cuma Saat 19:00'da A Blok 2. Kat Faaliyet Odasında Adab-ı Muaşeret Atölyesinde gençler ile cuma sohbeti yapacaktır" ve "Manevi rehberimiz N.D.Z. Hoca ile her Cuma Saat 12:15'te B Blok Faaliyet Odasında Kuran tilaveti olacaktır. Tüm öğrencilerimiz davetlidir. İdare" yazıları asıldığı iddiaları doğru ise, manevi rehberlerin sayısı, görevlendirme şekilleri, ne zaman atandıkları, ne ücret aldıkları gibi konularda kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?