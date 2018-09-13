Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı.

2018 yılında ilk kez üniversiteye yerleşen ve eğitim alacakları şehirlerdeki KYK yurtlarının barınma imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK yurtları için sonuçlar, üniversiteli adaylarının erişimine açıldı.

2018 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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