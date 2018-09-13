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Yaşam

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

3-10 Eylül tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler için yerleştirme sonuçları açıklandı

13 Eylül 2018 01:42

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı. 

2018 yılında ilk kez üniversiteye yerleşen ve eğitim alacakları şehirlerdeki KYK yurtlarının barınma imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK yurtları için sonuçlar, üniversiteli adaylarının erişimine açıldı.

2018 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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