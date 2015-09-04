KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2015-2016 öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını Yurtkur'un resmi web sitesi "www.kyk.gsb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 4-11 Eylül'de "e-devlet, https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

E-kayıt uygulaması, öğrencilerin isteğine bağlı olacak. Elektronik sistemi tercih eden Yurtkur öğrencilerinin, yurtlara giderek tekrar kayıt yaptırmasına gerek kalmayacak.