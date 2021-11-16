Mardin'de KYK yurdunda sekizinci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Mardin-Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nun 8. katındaki balkondan düştüğü belirtilen 19 yaşındaki İrem Zeynep Aygün olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'de üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mardin-Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda sekizinci kattan düştü.

Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Aygün'ün çıktığı balkondan zemine düşmesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Aygün'ün vefat ettiği belirlendi.

Aygün'ün cenazesi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)