KYK yurdunda yangın; 10 öğrenci dumandan etkilendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kız öğrenci yurdunun çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun, yemekhane, çamaşırhane ve kazan dairesinin bulunduğu binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında çıktı. Hızla yayılan alevler çatının tamamını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yemekhanede bulunan öğrenciler hızla binadan tahliye edildi. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 10 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. (DHA)