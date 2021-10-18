KYK yurdunda kadınlara uygulanan “pijama yasağı” protesto edildi

Üniversiteli kadınlar, İzmir Cihannüma KYK Yurdu’nun kadın öğrencilere odaları dışında pijama giymeyi yasaklamasını protesto etti. Kadınlar, “Yurtlar, üniversiteler ve sokaklar bizim yaşam alanımızdır. Bizim kıyafetimize karışma hakkını size vermiyoruz, haddinizi bilin!” dedi.

Kâtip Çelebi Üniversitesi içinde bulunan Cihannüma KYK Yurdu yönetimi kadın öğrencilere odalarının dışında ve yurt çevresinde pijamayla dolaşmayı ahlaki olmadığını sebep göstererek yasaklamıştı.

"Ailelerimiz aranıyor"

Bianet'in haberine göre, Kampüs Cadıları’ndan üniversiteli kadınlar yurt önünde pijamaları ile eylem yaparak tepki gösterdi. Genç kadınlar, yönetimin kadınların ne giydiğine karışmaya hakkı olmadığını vurguladı:

“Yurtlarımızda ahlak bekçilerine hesap vermeyeceğiz, kadınların kısa giyinmesini engellemek yerine kampüste ve yurtlarda erkek şiddetinin önüne geçecek mekanizmaları oluşturun.”

Üniversiteli kadınlar ayrıca yurtlarda cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı, kadınların özgürlüklerinin kısıtlandığına dikkat çekti:

“Uzun zamandır devlet yurtları da özel yurtlar da kadınlara yönelik eşitsizlik politikaları işletiyor. Erkek yurtlarında saat sınırı sembolik iken genç kadınlar yurda 23.00 sonrasında girdiğinde ailelerimiz aranıyor.”