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Bilim / Teknoloji

KYK 'siber beyin' arıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, "KYK Siber Beyin Arıyor" konulu bilgi yarışması düzenlendi

25 Ocak 2017 23:54

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), "KYK Siber Beyin Arıyor" konulu bilgi yarışması düzenlendi.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KYK yurtlarında kalan öğrencilere siber dünyanın perde arkasını aralamak ve bilinçli internet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "KYK Siber Beyin Arıyor" yarışmasına başvurular 23 Ocak'ta başladı.

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve KYK yurtlarında barınan öğrenciler katılabilecek. Finallerinin 25 Şubat'ta yapılacağı yarışma, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

 

10 cumhuriyet altınına kadar hediye

 

Yarışmada birinciye 10, ikinciye 7, üçüncüye 5, dördüncüye 3, beşinciye ise 2 cumhuriyet altını hediye edilecek. İlk 5'e girenlere ayrıca dizüstü bilgisayar verilecek.

Ayrıca ilk 10'a giren öğrencilere birer cumhuriyet altını ile dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Finale kalan tüm öğrenciler, bilişim seminerine kayıt hakkı kazanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, "gencfikirleryarisiyor.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

 

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