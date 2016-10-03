KYK kredi ve burs başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvurularının başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KYK kredi ve burs başvurularının başladığını, faydalanmak isteyen öğrenciler için son günün 12 Ekim olduğunu belirtti.

"e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların, 12 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.