T24 LogoT24 Logo
Eğitim

KYK kredi ve burs başvuruları başladı

"e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek

03 Ekim 2016 02:57

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvurularının başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KYK kredi ve burs başvurularının başladığını, faydalanmak isteyen öğrenciler için son günün 12 Ekim olduğunu belirtti.

"e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların, 12 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

ETİKETLER

kykbursbaşvuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24