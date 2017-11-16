KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler, KYK sonuçlarını TC Kimlik bilgileri ile öğrenebilecek.

TIKLAYIN: KYK burs ve kredi sonuçları

2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 16-24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

Öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.

Kredi ve burs tutarı ne kadar?

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 lira KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 lira, doktora öğrencileri bin 410 lira burs/kredi ödemesi alacak.