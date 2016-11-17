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Eğitim

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs sonuçları sonuçlarının açıklandığını Bakan Akif Çağatay Kılıç sosyal medya üzerinden duyurdu

17 Kasım 2016 19:09

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları biraz önce açıklandı. Binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenen KYK burs sonuçları sonuçlarının açıklandığını Bakan Akif Çağatay Kılıç sosyal medya üzerinden duyurdu. 

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı açıklama!

Sevgili öğrenciler,
merakla beklediğiniz kredi/burs sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize bir de güzel haberimiz var! Daha önce Ocak ayından itibaren ödediğimiz kredi ve bursları bu yıl Ekim ayından başlatıyoruz. Böylece, yüksek öğrenime bu yıl itibariyle başlamış gençlerimiz Aralık ayında 3 burs/kredi miktarı birden almış olacaklar.

Hayırlı olsun.

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