KYK, açtığı öğrenci yurdunu 'kurum politikası' diyerek İlim Yayma Cemiyeti'ne devretti

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun bulunduğu ilçede Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yaptığı ve 40 erkek öğrencinin kaldığı yurt İlim Yayma Cemiyeti'ne devredildi. KYK Yurt İdare ve İşletme Dairesi ise kapatılan yurt için kendilerini arayan velilere "Biz kurum politikası olarak mevcudu 250’nin altında kalan yurtları kapatıyoruz” dediği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberi aynen şöyle:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan erkek öğrenci yurdu, ani bir kararla kapatılarak binası İlim Yayma Cemiyeti’ne devredildi. İlim Yayma Cemiyeti de bu binada kendi yurdunu açtı. Devlet yurduna kayıt yaptıran ve bir süre para ödeyen öğrenciler ise ortada kaldı. İlçede devlet yurdu olmaması nedeniyle erkek öğrenciler, tarikat veya özel yurtlara mahkûm oldu. Türkiye’de öğrencilerin nasıl devlet eliyle tarikat ve cemaat yurtlarına itildiğinin son örneği Afyon’un Bolvadin ilçesinde yaşandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun bulunduğu ilçede, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı sadece kız öğrenci yurdu faaliyet gösteriyor. İlçede erkek öğrenci yurdu ise bulunmuyor. Birçok tarikatın etkin olduğu Bolvadin’de çok sayıda özel yurt var. İlçede her tarikatın bir yurdu olduğu ifade ediliyor.

Devlete güvenen mağdur

Böyle bir tarikat yurdu enflasyonunun olduğu ilçede dikkat çeken bir olay yaşandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), geçen mart ayında ilçede erkek öğrenci yurdu açılacağını duyurdu. Bu kapsamda bir bina hazırlandı. İlçede okuyan üniversite öğrencileri, yurtta kalmak için KYK’ye başvuru yaptı. 40 kadar öğrenci bir yandan kaldıkları özel yurtlara diğer yandan da KYK yurduna para ödedi. Yurdun bu yılki eğitim- öğretim döneminde faaliyete geçeceği bildirilen öğrenciler, büyük bir şok yaşadı. Devlet, ani bir kararla yurdu kapatarak, binasını İlim Yayma Cemiyeti’ne devretti. İlim Yayma Cemiyeti de bu binada kendi yurdunu açtı. Buraya kayıt yaptıran öğrencilerin yatırdığı paralar yanarken, devlete güvenen öğrenciler açıkta kaldı. Kalacak yeri olmayan öğrenciler, mecburen senelik 5 bin lirayı bulan özel yurtlara veya tarikat yurtlarına gitmek zorunda kaldı. Bazı öğrencilerin de İlim Yayma Cemiyeti’nin yurduna kayıt yaptırmak zorunda kaldığı öğrenildi.

KYK’den pişkin savunma

Çok sayıda veli, yaşanan sıkıntı nedeniyle bölgedeki yetkilileri aradı. Ancak yerel yetkililer, yurdun neden kapatıldığını bilmediklerini belirterek, Kredi Yurtlar Kurumu’nu adres gösterdi. KYK Yurt İdare ve İşletme Dairesi’ni arayan veliler ise “Biz kurum politikası olarak mevcudu 250’nin altında kalan yurtları kapatıyoruz” yanıtını aldı. “Peki, o zaman devlet öğrencileri cemaat veya tarikatların kucağına atmıyor mu” sorusuna ise KYK yetkilileri “Tabii ki öyle bir amacımız yok. Ama politikamız bu” demekle yetindi. Bolvadin’deki öğrenciler şimdi bir an önce devlet yurdu açılmasını bekliyor.

Yatırımsızlık taktiği

Gazetemizin dünkü manşetinde, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın kapsamlı MEB raporu yer almıştı. İlk kez Cumhuriyet’e verilen rapor, MEB’in AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılındaki eğitime ayırdığı bütçe oranı ile 2018 yılı için öngörülen yatırım bütçesini değerlendiriyordu. Buna göre; MEB, 15 yılda bütçesinden yatırıma ayırdığı payı kademeli olarak düşürdü ve 2002 yılına kıyasla yüzde 50 daha az yatırım yapacak hale geldi. İhtiyaca cevap olacak kadar yurt/ okul açmayan MEB, bu yatırımsızlık politikasıyla, özellikle taşradaki yoksul öğrencileri, tarikat yurtlarına/ okullarına mecbur bıraktı.

Cemiyeti yayma bakanlığı

Bu yıl temmuz ayında İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı ile bir protokol imzalayan MEB, neredeyse Bakanlık yetkilerinin bir kısmını bu örgütlenmelere devretmişti. Protokolle, tıpkı Ensar Vakfı’na olduğu gibi cemiyet ve vakfa e-yaygın sistemindeki öğretim programlarını kullanarak her düzeyde öğrenciye sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı verildi. Protokole göre “eğitim” adı altında yürütülecek faaliyetler öncelikle, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu olmazsa, MEB tarafından belirlenen mekânlar kullanılacak. Kurslarda görev alan vakıf personelinin de ücretini MEB, yani devlet ödeyecek. Cemiyet ve vakıf, imzalanan protokol dışında da Milli Eğitim Bakanlığı ile “eğitim” adı altında ortak projeler geliştirip uygulayabilecek.

Erdoğan’dan tasdikli

“Milli ve manevi değerleri korumayı” amaçladığı üzerinden kendini tanıtan İlim Yayma Cemiyeti, 1951 yılında kuruldu. Genel başkan koltuğunda şimdiye kadar çok sayıda AKP’li oturdu. İmam hatip okulları açtıran ve buralarda okuyan öğrencilere burslar veren cemiyetin, 151 şubesi var. AKP döneminde el üstünde tutulan cemiyet, kamu yararına dernek statüsü verildiği için pek çok ayrıcalıktan yararlandırılıyor. Cemiyetin bu yılki kuruluş yıldönümüne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada şu övgüleri dizmişti: “Hamdolsun 44 yıldır İlim Yayma Vakfı vatanını imanla seven nesiller yetiştiriyor. Yarım asırdır gençlerimiz bu vakfı çatısı altında ilimle, irfanla, hikmetle yoğrularak geleceğe hazırlanıyor.