'Kybele' 2 bin 400 yıllık tarihi rota için gün sayıyor

İzmir-Foça Marsilya Tarihe Yolculuk Projesi" kapsamında İzmir'den Marsilya'ya gidecek, 2 bin 400 yıl önceki arkeolojik verilere dayanılarak yeniden inşa edilen "Kybele Gemisi"nin tanıtımı yapıldı.



"Kybele Gemisi" 2 bin 400 yıl önceki tarih yolculuğuna başlamadan önce inşa edildiği Urla'dan, İzmir'deki Pasaport İskelesi'nin yan tarafına getirildi.



360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Koordinasyon Şefi ve Marsilya'ya gidecek geminin kaptanlığını yapacak arkeolog Osman Erkurt, gazetecilere, 1,5 yılda yapımı tamamlanan geminin üretiminin çok ciddi şekilde yapıldığını söyledi.



Erkurt, gemiyi Antik Çağ'daki koşullara göre inşa ettiklerini belirterek, "Yolculuğumuzu gemiyi riske sokmadan bitirmek istiyoruz. Her şey eskisi gibi olsun istiyoruz. Belli zorluklar bizi bekliyor. Bunları aşarak yolculuğumuzu tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.



2 Mayıs'ta Foça'dan Marsilya'ya hareket edecek gemide, mürettebat olarak görev yapacak DEÜ Güverte Bölümü öğrencisi İsmail Cem Tamkuru, yolculuk sırasında belli zorluklarının olacağını, ancak bunları aşarak, Marsilya'ya ulaşacaklarını söyledi.



2 Mayıs’ta Foça’dan yola çıkacak



Arkas Holding'in ana sponsorluğunu üstlendiği proje kapsamında 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tarafından inşa edilen gemiyle 2 Mayıs'ta Foça'dan yola çıkılacak ve o dönemde izlenen rotanın aynısı takip edilerek Marsilya'ya ulaşılacak. Geminin en geç 1 Temmuz'da Marsilya'da olması planlanıyor.



Sadece yelken ve kürekle seyir yapacak geminin rotası, Phokaialıların Ege ve Akdeniz'de kurduğu ve bugünkü adları Velia, Alalia, Nice, Antibes olan limanları olacak.



İzmir kayığı da filoya katılacak



"Kybele Gemisi"nin Marsilya'ya gitmesinin ardından İzmir Kayığı da bu kente götürülecek ve bu iki deniz taşıtı, Fransa su yolları üzerinde bulunan Fos Arles Avignon, Valance, Vienne, Lyon, Villefrance, Macon, Chalon, Balloy şehirlerinden geçerek Paris'e gidecek.



"İzmir Kayığı"nın Fransa'ya hediye edilmesinin ardından "Kybele Gemisi" İstanbul'a dönecek ve "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" etkinliklerine katılacak.



Bu tarihsel yolculuğun yeniden yaşanmasını sağlayacak projenin bilimsel danışmanlığını Phokaia Kazı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit, gemi çizimleri Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, denetimi ise Türk Loydu Vakfı tarafından yapıldı. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği bu proje için, İzmir Fransız Kültür Merkezi ile "Mare Nostrum" adı altında işbirliğini yapıyor. Ayrıca, Foça Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi de projeye destek veriyor.



