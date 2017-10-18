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KYB Kerkük Temsilcisi Mamend: Haşdi Şabi, yarın Kerkük'ten çekilecek

SÜLEYMANİYE, (DHA) - KÜRDİSTAN Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük Temsilcisi Aso Mamend, Iraklı güçlerin, Kerkük'e vali atanması için yarın il meclisini toplayacaklarını belirttiklerini ve Haşdi Şabi'nin yarın Kerkük'ten çekileceğini söyledi

18 Ekim 2017 19:43

SÜLEYMANİYE, (DHA) - KÜRDİSTAN Yurtseverler Birliği\'nin (KYB) Kerkük Temsilcisi Aso Mamend, Iraklı güçlerin, Kerkük\'e vali atanması için yarın il meclisini toplayacaklarını belirttiklerini ve Haşdi Şabi\'nin yarın Kerkük\'ten çekileceğini söyledi. 
Süleymaniye\'de basın toplantısı düzenleyen KYB Kerkük Temsilcisi Mamend, dün geceyi Kerkük’te geçirdiğini, kentte durumun sakin olduğunu ve halkın evlerine döndüğünü söyledi. Mamend, bugün de Kerkük’e döneceğini dile getirerek, Haşdi Şabi\'nin yarın kentten çekileceğini kaydetti. Valilik makamının, KYB olarak kendi payları olduğunu ve Irak güçlerinin kendilerine yeni vali atanması için yarın il meclisini toplayacaklarını söylediklerini dile getiren Mamend, yakın zamanda yeni birini vali olarak atayacaklarını belirtti.
KYB politbürosunun Bağdat\'a, \'Kerkük’te kontrol, poliste olmalı\' demek için kendisini görevlendirdiğini söyleyen Mamend, kendisinin de Irak Başbakanı Haydar Abadi\'nin temsilcisine Haşdi Şabi\'nin bir an önce Kerkük\'ten çekilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti. Iraklı güçlerin, halkın korunması için teminat verdiğini dile getiren Kerkük Temsilcisi Mamend, \"Eğer referandum yapılırsa Kerkük tehlikeye girecek denildi. Daha sonra da Kerkük’e saldırı oldu. Şiddetli bir çatışma yaşandı; ancak güçler karşı koymadı. Çekilmek en iyi seçenekti; çünkü çekilmeseydik binlerce peşmerge şehit düşecekti\" dedi. 

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