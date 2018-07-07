Kweuke'nin durumu netlik kazanıyor

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor Kulübü, kaptan Leonard Kweuke’yi Rize’de yapılan sağlık testlerinin ardından İstanbul’da daha kapsamlı bir teste tabi tutacaklarını duyurdu.

Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren Çaykur Rizesporlu futbolcu Kweuke’nin durumu ile ilgili yeşil mavili yönetim, yapılan testlerin ardından karar vereceğini bildirdi. Konuyla ilgili Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz futbolcusu Leonard Kweuke; 2018/2019 futbol sezonu öncesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dizi teste tabi tutulmuştur. Uzman bir ekip tarafından yapılan bu kontrollerden alınan rapora istinaden daha kapsamlı testlere ihtiyaç duyulmuştur. Çaykur Rizespor Kulübü sağlık ekibi eşliğinde, önümüzdeki hafta İstanbul’da devam edilecek kontrollerin ardından alınacak kesin netice kamuoyu ile paylaşılacaktır\" denildi.

\"NET DAVRANACAĞIZ\"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı da Kweuke ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kweuke, Rize’de hastaneye giderek MR’ını çektirdi. Durumu ve sonucu aldıktan sonra sakat veya sağlam, ondan sonra Almanya’ya göndereceğimizi kendisine söyledik. Heyet raporuna göre kararımızı bildireceğiz. Kweuke konusunda net davranacağız. Kweuke bu sezon var mı, yok mu? Ona göre tedbir almak zorundayız. Gerçek bir fotoğrafı bir görelim. O da kendi durumunu görsün, oturup konuşalım. Ona göre karar vereceğiz” demişti.

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