Kweuke yaralı eşinin yanına gitmek için uğraşıyor!

Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke, ABD vizesi alamadığı için ABD’deki ağır yaralı eşinin yanına gidemiyor.

Leonard Kweuke'nin 8 aylık ikiz bebeklere hamine olan eşi geçtiğimiz günlerde ABD'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak iki gün komada kalmıştı. Eşi kaza sırasında karnındaki bebeklerini de kaybetmişti.

Kamerun pasaportu taşıyan Kweuke, ABD vizesi alamadığı için yaralı eşinin yanına gidemedi.



Kweuke'nin bugün ABD vizesi alabilmek için Yunanistan’a Schengen vizesi başvurusu yapacağı öğrenildi. İdmanlara çıkmayan Kweuke, Yunanistan Konsolosluğu'ndan gelecek olumlu haber ile ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.