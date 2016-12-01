T24 LogoT24 Logo
Spor

Kweuke yaralı eşinin yanına gitmek için uğraşıyor!

İkizlerini kaybeden Leonard Kweuke, ABD'ye gitmek için Yunanistan'a Schengen vizesi başvurusu yapacağı öğrenildi

01 Aralık 2016 18:18

Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke, ABD vizesi alamadığı için ABD’deki ağır yaralı eşinin yanına gidemiyor.

Leonard Kweuke'nin 8 aylık ikiz bebeklere hamine olan eşi geçtiğimiz günlerde ABD'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak iki gün komada kalmıştı. Eşi kaza sırasında karnındaki bebeklerini de kaybetmişti.

Kamerun pasaportu taşıyan Kweuke, ABD vizesi alamadığı için yaralı eşinin yanına gidemedi.

Kweuke'nin bugün ABD vizesi alabilmek için Yunanistan’a Schengen vizesi başvurusu yapacağı öğrenildi. İdmanlara çıkmayan Kweuke, Yunanistan Konsolosluğu'ndan gelecek olumlu haber ile ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

ETİKETLER

Leonard KweukeABDvizeikiz

İlgili Haberler

Leonard Kweuke'nin en acı günü

Çaykur Rizespor'un forveti Kweuke'nin eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikizlerini kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24