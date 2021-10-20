KVKK, 'unutulma hakkına' rehberi hazırladı: Başvuru nasıl yapılıyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayımlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren "unutulma hakkına" ilişkin rehber hazırladı. "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" başlıklı rehberde, ulusal ve uluslararası hukuktaki yerine yer verilen unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri de aktarıldı.

Rehberde, kişilerin verilerinin yayımlanan kaynaklardan silinmesine yönelik taleplerinin Anayasa'nın 20. maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alındığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, "unutulma hakkına" yönelik kararının hatırlatıldığı rehberde, Kurulun kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterlere yer verildi.

Rehberde, bu kriterler şöyle sıralandı:

İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması

Arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması

Bilginin içeriğinin doğruluğu

Bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi

Bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması

Bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması

Bilginin güncelliği

Bilginin kişi hakkında önyargıya sebep olması

Bilginin kişi açısından risk doğurması

Bilginin kişinin kendisi tarafından yayımlanma durumu

İçeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması

Bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması

Bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması

Kriterlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirmede öncelikli dikkate alınacağı bildirilen rehberde, ihtiyaç halinde de bu kriterlerin güncellenebileceği vurgulandı.

Başvuru nasıl yapılacak?

Rehberde, unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme yanıt verilmemesi halinde kurula şikayette bulunulabileceği ifade edilen rehberde, başvurulara ilişkin şemalara da yer verildi.

Kurumun internet sitesinden yayımlanan rehbere ulaşmak için tıklayın.