Kvitova bir numara büyük geldi



Mona Barthel aslında kötü oynamadı ancak rakibi çok güçlüydü. Alman raket, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek kadınlar ikinci tur maçında iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan Çek Petra Kvitova'ya (üst resim) 2-6, 4-6'lık setlerle yenilerek elendi. Barthel beş servis kırma şansını değerlendiremedi. 24 yaşındaki tenisçi “Üzüldüm tabi, ama yine de memnunum. Sakatlığım nedeniyle istediğim gibi hazırlanamadım” diye konuştu. Barthel Aralık ayında düz koşu yaparken ayak bileğini sakatlamıştı.

Favoriler devam etti

Dört numaralı seribaşı Kvitova gibi Williams kardeşler de üçüncü tura yükselirken zorlanmadı. 18 Grand Slam Şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams Rus Vera Svonareva'yı 7-5 ve 6-0'lık setlerle yendi. Serena'dan bir yaş büyük ablası Venüs ise vatandaşı Lauren Davis'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Altı numaralı seribaşı Polonya'dan Agnieszka Radvanska ise İsveçli Johanna Larsson karşısında maçı rahat bir oyundan sonra 6-0 ve 6-1'lik setlerle kazandı.

Bachinger de elendi

Tek erkeklerde eleme grubundan gelen Alman Matthias Bachinger de turnuvaya ikinci turda veda etti. 27 yaşındaki tenisçi Fin Jarkko Nieminen'e 6-7, 5-7 ve 5-7 biten setler sonunda yenildi. Böylece turnuvaya başlayan 17 Alman tenisçiden sadece Fed Kupası oyuncusu Julia Görges ve Carina Witthöft ikinci turu kayıpsız geçebilmiş oldu.

Geçen yılın şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka ve dünya bir numarası Sırp Novak Djokovic Melbourne'de üçüncü turu gören raketlerden oldu. Wawrinka Ruman Marius Copil'i 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yendi. Alman efsane raket Boris Becker'in çalıştırdığı Djokovic ise Rus Andrej Kusnezov'u 6-0, 6-1 ve 6-4'lük setlerle safdışı bıraktı.