'Kuzuyduk, çok kullanıldık!'

Katıldığı açılışta "Mankenlerle aynı karede yer almak istemiyorum" diyen Kıvanç Tatlıtuğ'a Engin Koç sert çıktı: Geldiğin yeri unutma, şan şöhret geçici!



Ünlü mankenler Ece Gürsel, Tuğba Özay, Şebnem Schaeffer ve Engin Koç önceki gün İkitelli'deki 212 Alışveriş Merkezinde düzenlenen defilede podyuma çıktı. 15 markanın sonbahar- kış kreasyonlarını tanıtan mankenler, bir tesettür giyim markasının tanıtımı için türban takarak podyumda yürüdü.



Işığınızı kapatmayın



Defileden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan mankenlerden Engin Koç, "Mankenliği popüler hale biz getirdik" dedi. Koç, konuşması sırasında, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta "Mankenlerle aynı karede yer almak istemiyorum" diyen Kıvanç Tatlıtuğ'a nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi: "Böyle şeyler yapmamak lazım. Şan, şöhret geçici. İnsan olduklarını, yatın, katın, arabanın gelip geçici olduğunu unutmasınlar. Ruhlarının ışıklarını kapatmasınlar!"



İnsanın geldiği yeri unutmaması gerektiğini belirten deneyimli manken, "En zengin benim ama hâlâ akbille metro ve otobüslere biniyorum. Halkın arasında çok rahatım" diye konuştu. Geçenlerde biraraya geldiği Mehtap Ar'ın kendisine, "Sen Amerika'da olsan şatoda otururdun" dediğini belirten Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an 50 yaşındayım ve hak ettiğim değeri gördüğüme inanmıyorum. Hakkımı kazanamadım. Bizler, gençliğimizde kuzuyduk ve çok kullanıldık."