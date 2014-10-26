‘Kuzu’ya İspanya’dan 4 ödül

İspanya'nın Valladolid kentinde bu yıl 59'uncusu gerçekleşen ve Türkiye'nin onur konuğu olduğu Seminci Uluslararası Film Festivali’nde Kutluğ Ataman’ın Kuzu filmi 4 ödül birden kazandı.



Radikal’de yer alan habere göre, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film dahil 6 ödülün sahibi olan Kuzu filmi bu kez İspanya’da ödül yağmuruna tutuldu. Festivalin ana yarışma bölümünde dağıtılan En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan Kuzu filmi ayrıca Erzincanlı çocuk oyuncular Mert Taştan ve Sıla Lara Cantürk’e özül ödül getirdi. Altın Portakal’da Jüri Özel Ödülü kazanan Taştan ve Cantürk Seminci’de de jüri özel ödülünün sahibi oldu.



Dünya prömiyerini Uluslararası Berlin Film Festivali’nde yapan ve CICAE ödülü kazanan Kuzu, Seminci ile beraber ödül sayısını 11’e çıkardı. İspanya’da aldığı ödül sonrası konuşan yönetmen Ataman, “Türk Sineması’nın 100’üncü yılında aldığımız ödüller bizi çok mutlu etmeye devam ediyor. Memleketim Erzincan’ın adını dünyada duyurmak ayrıca gurur verici” şeklinde konuştu.



Tüm dünyada ödül üstüne ödül kazanan Kutluğ Ataman’ın Kuzu filmi 19 Aralık’ta Türkiye’de izleyici ile buluşacak.

