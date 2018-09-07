Kuzusunu kurtarırken akıma kapılıp ölen çoban toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmaya çalışırken, kendisi de akıma kapılıp ölen çoban Bayram Irkıçatal (29), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Hayvanları otlatmaktan dönen çoban Bayram Irkıçatal\'ın sürüsündeki kuzulardan biri, kaçağın bulunduğu elektrik direğiyle temas edince akıma kapıldı. Kuzuyu kurtarmaya çalışan Irkıçatal da akıma kapıldı. Kuzu telef olurken, çevredekilerin fark ettiği Irkıçatal, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Çoban Bayram Irkıçatal\'ın cenazesi işlemlerinin ardından morgdan alınarak köye getirildi. Irkıçatal, köy camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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