T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuzusunu kurtarırken akıma kapılıp ölen çoban toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmaya çalışırken, kendisi de akıma kapılıp ölen çoban Bayram Irkıçatal (29), toprağa verildi

07 Eylül 2018 18:21

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan kuzusunu kurtarmaya çalışırken, kendisi de akıma kapılıp ölen çoban Bayram Irkıçatal (29), toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Hayvanları otlatmaktan dönen çoban Bayram Irkıçatal\'ın sürüsündeki kuzulardan biri, kaçağın bulunduğu elektrik direğiyle temas edince akıma kapıldı. Kuzuyu kurtarmaya çalışan Irkıçatal da akıma kapıldı. Kuzu telef olurken, çevredekilerin fark ettiği Irkıçatal, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 
Çoban Bayram Irkıçatal\'ın cenazesi işlemlerinin ardından morgdan alınarak köye getirildi. Irkıçatal, köy camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHASungurluBayram IrkıçatalOlayHayvanlarıIrkıçatalKuzuyuKuzuCumaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24