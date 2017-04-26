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BBC Türkçe

Kuzuların Sessizliği'nin yönetmeni Demme hayatını kaybetti

Kuzuların Sessizliği ve Philadelphia filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni Jonathan Demme, 73 yaşında hayatını kaybetti

26 Nisan 2017 22:35

Başrolerinde Jodie Foster ve Anthony Hopkins'in olduğu Kuzuların Sessizliği ile Tom Hanks'in oynadığı Philadelphia filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni Jonathan Demme 73 yaşında hayatını kaybetti.

1944 yılında doğan Demme'in yönettiği diğer filmler arasında başrolünde Denzel Washington'ın yer aldığı The Manchurian Candidate (Mançuryalı Aday) da bulunuyor.

Ünlü yönetmenin, yemek borusu kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle New York'ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Demme'in sözcüsü, "Jonathan, Manhattan'daki apartmanında, eşi ve 3 çocuğu yanındayken hayatını kaybetti" sözleriyle haberi duyurdu.

Aynı açıklamada, cenazenin aile arasında yapılacağı ifade edilerek, çiçek yerine, mülteciler için çalışan bir organizasyona bağış yapılmasının istendiği belirtildi.

Demme ikinci filmi olan ve Hannibal Lecter isimli bir seri katilin merkezinde olduğu The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği), 5 Oscar ödülü elde etmişti.

1991 yılı yapımı film, en iyi yönetmen Oscar'ının yanı sıra, "en iyi film", "en iyi senaryo" ile en iyi erkek ve kadın oyuncu dallarında da ödüle layık görüldü.

Son yıllarda Meryl Streep ve Anne Hathaway gibi ünlü oyuncularla çeşitli yapımlara imza atan yönetmen son olarak ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in konser kayıtlarından oluşan "Justin Timberlake + the Tennessee Kids" isimli belgeseli yönetmişti.

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