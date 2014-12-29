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'Kuzuların Sessizliği' çetesi çaldığı kuzularla yakalandı

Iğdır'da hayvan hırsızlıkları gerçekleştiren 'Kuzuların Sessizliği' adlı çeteye baskın düzenlendi

29 Aralık 2014 18:56

Iğdır'da köylülerin koyun, kuzu ve ineklerini çalarak satan, kendilerine "Kuzuların Sessizliği" adını veren 12 kişilik çete, operasyonla yakalandı. Iğdır merkez ile köylerinde sık sık gerçekleşen büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Emniyet Müdürü Yüksel Babal, ekibiyle birlikte 2 ay önce hayvan hırsızlarını yakalamak için takip başlattı. Kendilerine, 1991 yılında yayınlanan ve psikopat doktor Hannibal Lecter karakterine can veren Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın oynadığı "Kuzuların Sessizliği" filminin ismini veren çeteye dün akşam operasyon yapıldı. Takibe alınan çete üyelerinden bazıları şehir çıkışındaki Suveren rampasında çaldıkları 60 koyun, kuzu ve 4 inekle kamyonda yakalandı. Çaldıkları büyükbaşların tanesini 3 ila 5 bin lira arasında satan diğer çete üyeleriyse evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan M.T., M.A., E.A., S.D., A.K., C.K., K.T., F.B., R.A., F.A., T.Y. ve H.A. adliyeye çıkarıldı.

 

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