Kuzuların anneleriyle buluşma anı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, sabahları meraya otlatmaya götürülen koyunların akşam dönüşte yavrularıyla buluşma anlarında, ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor.

Koyunların yavrulama dönemiyle birlikte, anne ve yavruların ağıllardaki buluşma anlarında ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyünde, Abdullah Gezgin ve İlker Küçükerdal’a ait sürüde 150 koyun bulunurken, bu koyunlardan 175 yavru dünyaya geldi. Koyunlar, gündüzleri çobanlar tarafından meraya götürülürken, yavrular ise ağılda bekliyor.

Sabah saatlerinde barınaklarından ayrılan koyunlar, başlarındaki çobanlarla gün boyu meralarda otlanıyor. Akşam koyunlar meradan barınaklara dönüyor. Sürü sahipleri ağılda koyunlarının sütünün bir kısmını sağdıktan sonra yavruların anneleriyle buluşmalarını sağlıyor. Kapıların açılmasıyla anne ve yavru kuzular buluşuyor. Ancak kalabalık sürü içinde, yavruların annelerini bulmaları zaman alıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. Bu görüntüler, yavrular büyüyünceye kadar 3 ay boyunca her akşam tekrarlanıyor.

\'YAVRUYU KOKUSUNDAN BULUYOR\'

Yıllardır koyun yetiştiriciliği yapan İlker Küçükerdal (45), merada otlayan koyunların sütünün bir kısmını sağıp, bir kısmını annelerini bekleyen kuzulara bıraktıklarını belirterek, \"İki ayrı bölümde tuttuğumuz kuzuları ve koyunları kavuşturuyoruz. O kalabalıkta koyunlar yavrularını kokusundan buluyor ve emziriyor. Kendi yavrusu olmayanı emzirmez. Bu kokuyu yavruları doğduğunda onları yalayarak ve koklayarak alıyorlar. Yavrular gece annelerinin yanında kalıyorlar. Sabah tekrar yavrularından ayırdığımız koyunları meraya çıkarıyoruz” dedi.

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