-Kuzu'dan yeni anayasa açıklaması EDİRNE (A.A) - 14.08.2011 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ''Yeni anayasa için bir süre veremem fakat çalışmalara başlansa bile 1 seneden önce bitmez''dedi. Kuzu, AK Parti'nin 10. Kuruluş yıldönümü nedeniyle geldiği Edirne'de katıldığı iftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Kuzu bir gazetecinin ''Yeni anayasa çalışmaları ne zaman bitecek'' sorusuna ''Ben anayasa komisyonu başkanlığını yürütüyorum. Uzlaşma komisyonunda daha kimlerin olacağı henüz netleşmedi. Zannediyorum, ekim ayından itibaren sayın Başbakanımız siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak. Bu konuyla ilgili Ömer Çelik beyin başkanlığında 9 kişilik bir heyet çalışıyor. Bu sadece diğer partilerle ilgili olarak hani gidildiği zaman anayasa konusuna nasıl başlansın, nereden başlansın bir ön görüşme hazırlığını yapma şeklinde. Yoksa bir metin biz hazırlamıyoruz. Bir metinle de çıkılsın istemiyoruz. Yeni anayasa için bir süre veremem fakat başlansa bile 1 seneden önce bitmez. Çünkü üniversitelerle görüşülecek, sivil toplum kuruluşlarıyla konuşulacak. O manada tabii çok sayıda hazırlık var. Eldeki metinler harmanlanacak. Bir de bunun anayasa komisyonunda görüşülmesi ver. Genel kurula gitmesi var. Mesele, samimi olarak bu masaya oturmak'' diye yanıt verdi. Bir başka gazetecinin ''PKK'nın son günlerde yaptığı kaçırma''eylemleri hakkında neler diyeceksiniz sorusuna üzerine ise şunları söyledi: ''Terör örgütü bir taşeron kuruluştur. Büyük milletlerin kölesidir. İstiyorlar ki, Güneydoğu meselesi çözülmesin. BDP'de maalesef bu çizginin dışına çıkamıyor. Bunu şunun için söylüyorum, biz aslında hükümet olarak Güneydoğu meselesinin çözümünü de bölge halkıyla daha yakın ilgilenen sivil bir muhatabımız yok. Çünkü ne zaman biz Anayasa'da demokrasi konusunda bir hüküm getirsek BDP piyasada yok. Ne zamanki biz, açılımla ilgili güzel şeyler yaptık. Bunların hiçbirinde yer almadı. Bunlar, Kandil'in yolunda hareket ediyor. BDP yetkililerinin tutumunu kabullenmek mümkün değil. Sivil bir davranış değil. Memleketin başkenti Ankara, Diyarbakır'da toplantı yapıyorsun. Hedefin ne? Sen ne yapmak istiyorsun? Anayasa yapıyoruz, varsa diyeceğin gel söyle burada. Eğer gerçekten sen samimiysen. BDP, PKK'nın güdümünden kurtulamıyor. Ne derse onu yapmak zorunda kalıyor. Çünkü adayları onlar belirliyorlar. Kimin vekil olacağına onlar karar veriyorlar. Bunları bin defa söyledim, bir defa daha söylüyorum. Millet de bilsin bunları.'' Kuzu, mecliste yemin etmeyen BDP milletvekilleri için de ''Vallahi şimdi bizim iç tüzüğümüze göre, 5 bileşim meclise gelmediği zaman milletvekilliği düşer. Yani meclis açıldıktan sonra Meclis Başkanı bunu takip eder. Bunun düşmesi de meclis çoğunluğunun kararına bağlı. Uzun süre bu iş gitmez. 4 sene yemin etmeden olmaz zaten. Sanırım ekimden itibaren gelirler''dedi. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalandığı haberlerine ilişkin sorular üzerine ise Kuzu, ''Niye öyle bir haber çıkmış bunu araştırmak lazım. Durup dururken bu haber çıkmaz. Bunun bir arka palanı vardır. Araştırmak lazım'' diye cevap verdi.