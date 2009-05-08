Kuzu: Ya Kayseri usulü ya da darbe duası

Anayasa değişikliği hazırlıklarının ve muhalefet desteği arayışlarının sürdüğü ortamda, AKP’li Burhan Kuzu’dan ilginç bir yorum geldi.



NTV'nin hnaberine göre; hukukçuların, yerel seçim öncesi verilen sözler doğrultusunda anayasa paketi hazırlıkları ve muhalefet desteği arayışları sürerken, TBMM Anayasa Komisyonu'nun AKP’li başkanı Burhan Kuzu, İstanbul'da katıldığı bir konferansta Anayasa değişikliğinin şart olduğunu ilginç ifadelerle savundu.



Kuzu, "Kayseri usulü dörte bir dörtte bir. Böyle yapacağız ya da darbe duasına çıkacağız. Fazla sıkıntılı olmasın; Anayasa yapacak kadar olsun. Başka çare var mı ?" dedi.



'Yargı bizde çok alıngan. Bunu biz doğru bulmuyoruz' diyen Kuzu, "Hesap veren benim. Toplumun karşısına çıktığım zaman işlerin yürümemesinin hesabını bana soruyorlar. Yargı seçimle gelmez, hesap vermez. Hakkında bir soruşturma yapılmaz. Dolayısıyla davulu siyasetçinin sırtına vereceksin, tokmak başkasının elinde..." şeklinde konuştu.

