-Kuzu: Özel bir muamele yapamayız TBMM (A.A) - 11.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde yaptığı başvuruyu değerlendirirken, ''Komisyon olarak yapacak bir şeyimiz yok. Kılıçdaroğlu için özel bir muamele yapamayız'' dedi. Kuzu, hukuk, anayasa, yasa ve TBMM İçtüzüğünde böyle bir başvuru yönteminin olmadığını ifade ederek, milletvekilinin, ''dokunulmazlığımı kaldırın'' demesi için hakkında fezleke düzenlenmesi gerektiğini belirterek, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda 17 CHP milletvekili hakkında dosya bulunduğunu, ancak bunların ''dokunulmazlığımı kaldırın'' istemiyle dilekçe verebileceğini anlattı. Milletvekillerinin bu talebi, Meclis Başkanlığına değil, hazırlık komisyonu oluşturduklarında yapabileceklerini ifade eden Kuzu, o zaman milletvekillerinin savunma bağlamında yazılı veya sözlü olarak taleplerini dile getirebileceklerini hatırlattı. ''Başka bir yöntem yok. Kılıçdaroğlu için özel muamele yapamayız'' diyen Kuzu, İçtüzükte milletvekilinin tek taraflı beyanı ile dokunulmazlığının kaldırılmadığını hatırlatarak, yasama dokunulmazlığının kamu düzeninden dolayı milletvekillerine verilen bir hak olduğunu, mahkemelerin bağımsızlığı, üniversitelerin özerkliği gibi olduğunu söyledi. Kuzu, Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin talebinin ''şov hareketi'' olduğunu belirterek, ''Yapılan; parti içindeki bir takım tartışmalara yönelik, kongre hedefli bir çıkıştır. Başka türlü düşünemiyorum. Böyle bir uygulama hiçbir zaman olmadı. Başka ülkelerde de olduğunu duymadım. Geçmişte CHP'li bir milletvekili konuyu AİHM'e de götürdü ama kaybetti. Parti içinde hukukçuları var, onlara sormuyorlar mı? Dostlar alışverişte görsün. Yapacak hiçbir şey yok'' diye konuştu.