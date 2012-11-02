Burhan Kuzu: Gül vefalı bir insandır, Erdoğan'la Köşk yarışına girmez

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmak istemesi durumunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tekrar aday olmayacağını söyledi. Kuzu, "Sayın Gül aday olmaz. Vefalı bir insandır. Bir yarışma olmaz" dedi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Burhan Kuzu şöyle konuştu:

"Yasal olarak adaylık hakkı yoktur gibi bir şey söylemiyorum. Bu hakkım da haddim de değil. Ben sadece Gül ve Erdoğan arasındaki ilişkiyi, hukuku çok iyi bilen bir insan olarak bunu söylüyorum.

Aralarında çok derin bir muhabbet, dostluk vardır. 2007’de Başbakan 'kardeşim Abdullah Bey' diyerek o görevi kendisine ikram etti. Kendisi Başbakanlığı daha aktif görerek böyle bir karar verdi.

Başbakanlık’ta neredeyse 10 yıl geçti. Tabi kendi takdiridir. Oraya çıkmak isterse Sayın Gül aday olmaz. Vefalı bir insandır. Bir yarışma olmaz.

2007’deki cumhuriyet mitingleri nedendi? Abdullah Bey’i cumhurbaşkanı yapmama mitingleriydi. O gün kendisine irticacı diye karşı çıkıyorlardı.

Bugün Abdullah Gül onlar için kıymete bindi. Bununla araya nifak sokmak istiyorlar. Ama boşuna uğraşmasınlar. Buradan onlara bir ekmek çıkmaz. Buraya bel bağlamasınlar.”