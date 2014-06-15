'İki başlılığa karşı, Erdoğan Köşk'e çıkınca Başkanlık sistemi gelmeli'

Memleketi Kayseri'nin Develi İlçesi'ne gelerek yakınlarını ziyaret eden Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine inandığını, bu olduktan sonra iki başlılığı engellemek için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Kuzu, 2007 yılında cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili başkanı olduğu Anayasa Komisyonu'na Anayasa değişikliği getirdiklerini belirtirken, "Madem meclise seçtirmiyorsunuz halk seçsin" dediklerini ifade etti.

Faruk Çuhadaroğlu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre Burhan Kuzu, "Halka kimsenin karşı gelecek hali yoktu. 'Gider sandığa oyunu verir' dedik ve büyük mücadeleler verildi. Komisyon başkanlığı yaptığım o dönemde CHP ve Ak Parti vardı. İki gruptuk. 10 binden fazla önerge verdiler. Meclis'i tıkadılar. Saatlerce kavgalar oldu. Üzerime cep telefonları fırlatıldı. 'Çanakkale geçilmez' dediler. O tıkanıklıkları atlatmaya çalıştık. 17.5 saat çalışarak bu değişikliği sağladık. Şimdi artık halk seçecek. Muhalefette tedirginlik var. 'Çatı aday formülü' ile Ak Parti'nin elinden bir şeyler alabilir miyiz diye bir gayret var. Ak Parti son seçimde yüzde 45 oy aldı. Muhalefet 'Kalan yüzde 55'i bir araya getirebilir miyiz?' hesabında. Bu hesap böyle tutmaz. Anadolu insanının bakışı bu gibi durumlarda çok daha makul, farklıdır. Bu meseleye hissi bakmayacaktır. Senelerdir hizmet etmiş bir Ak Parti var. Teşkilatlar olarak Tayyip beyin aday olması noktasında ortak kanaate vardık. Vatandaş şunu görecek 12 senedir büyük mücadele vererek 12 sene içerisinden nerede ise 30 sene yaşlanacak kadar hırpalanarak böylesine bir mücadele ile başbakanımız Cumhurbaşkanı adayı ise bu hizmetinin karşılığı da bu millet bu kadir şinaslığı da gösterecektir" ifadelerini kullandı.

‘Çatıya çıkacak birisini bulamadılar’

Burhan Kuzu, muhalefetin cumhurbaşkanı seçimi için 'Çatı adayı' formülünü ortaya attığını ancak, bunun tutmadığını, henüz isim bulamadıklarını öne sürerken, "Zaten düşer oraya çıkacak kimse. Demirel'i bile çıkartmaya kalktılar, onun bile adı geçer oldu. Sonuç olarak, bir çatı adayı bulunamayacak, ben öyle hissediyorum. Ama, peki bu gayretler niye, hani gayret ettik olmadı elimizden geleni yaptık meselesi. Partiler çok güçlü bir aday çıkartamayacak. Eğer o çıkardıkları aday yarın gerçekten kazanamasa bile belirli bir noktaya gelirse muhalefet cenahından her iki liderinde mevcut olan konumları sarsılacak. Bu seçimde ikinci tur görmüyorum. Tayyip beyin aday olması durumu ile ilgili konuşuyorum; İkinci tur bile olsa çok yüksek oyla kazanacak. Partiler 4 adayla muhtemelen çıkacak."

‘Başkanlık ya da yarı başkanlık modeline geçmemiz lazım’

Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini inandığını, ondan sonra Anayasa değişikliği ile mutlaka başkanlık veya yarı başkanlık modeline geçilmesi gerektiğini öne sürerken, "Bu yapılamazsa Türkiye'de iki başlılıktan sorun çıkar. Bir tarafta Başbakan, bir tarafta cumhurbaşkanı aynı partiden bile olsa problemler çıkabilir. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım" diye ekledi.