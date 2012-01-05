Kuzu: Başka iş vekillik düşürebilir

T24 - Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, milletvekili Hakan Şükür’ün televizyonda yorum yapacağı yönündeki haberler için ''Vekillik ile bağdaşmayan bir iş yaptığın zaman milletvekilliği düşer” dedi.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün bir televizyon kanalında yorumculuk yapacağı yönündeki iddiaları gazetecilere değerlendirdi.



Bir gazetecinin ''Bu sizce doğru mu?'' sorusu üzerine Kuzu şunları söyledi:



''Bilsem emin olur söylerim, Bu mesele... Bize bir kaç dosya geldi geçmişte. Adam işadamı işyerini kapatmış, kapatsa da kardeşi üzerinden götürüyor. Bir yığın iddialar, 'imza atıyor da atmıyor da' diye. Buraya geldiği zaman işin içinden çıkamıyorsun, zor yani. 3-4 dosya baktık 8-10 yıl içerisinde. Milletvekilliği düşmeye sebeptir bunlar. Vekillik ile bağdaşmayan bir iş yaptığın zaman milletvekilliği düşer. Ağır yaptırımlar var."



Kuzu, bu nedenlerden dolayı konuların çok netleştirilmesi gerektiğine işaret ederek, ''Çünkü yaptırımı ağır. Burada adama, bu doğru desen... Netse zaten kolay, şüpheli durumunda 'bu doğru desen' adamın vekilliği bitecek'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''Dışarıdan bir para alma durumu söz konusu'' sözlerine Kuzu, ''Konu para alıp almama meselesinden öte, bu tür konular milletvekilliği ile bağdaşır mı bağdaşmaz mı meselesi'' karşılığını verdi.

'1.5 yıl ders verdim, sonra vekilliği seçtim'



Kuzu, ''Ben üniversitede derse girmek istiyorum. Bir teşebbüsüm olmadı ama bazı arkadaşların geçmiş yıllarda oldu fakat izin vermediler, 'hem de para almaksızın derse girmek istiyorum' diye. 2001'de AK Parti kurucu üyesiydim, üniversitede derse giriyordum, ana bilim dalı başkanıydım. 1,5 sene derse girdim, sonra vekilliğe geçtim. Bunu öğrenciler bilirdi ama ben hiçbir zaman bunu ne dersime ne soruma ne de hareketime yansıttım'' diye konuştu.

'Hukuki boyutu net değil'



''TBMM Genel Kurulu çalışırken, İstanbul'da maç izlenip yorum yapılmasının doğru olup olmadığının'' sorulması üzerine Kuzu, ''Olayın etik boyutu ayrı bir konu. Evvela bu meselenin hukuki boyutunu görüşmek lazım. O da çok net değil, net olsa söylerim'' dedi.



Kuzu, ''Ama sizin de biraz rahatsızlığınız var'' sözlerine, ''Rahatsızlık konunun berrak olmamasından kaynaklı, konunun kendisi sıkıntılı. Önce onu netleştirmek lazım. Yeni anayasa yapılıyor, önce onu netleştirelim orada, sonra konuşuruz'' yanıtını verdi.

'Ben derse parasız girmek isterdim'



''Etik olarak doğru mu peki?'' sorusuna Kuzu, ''O adama göre değişir, kimi yapar kimi yapmaz'' diye yanıtladı.



Burhan Kuzu, ''Siz yapar mıydınız?'' sorusu üzerine de ''Ben parasız derse girmek isterdim'' dedi.