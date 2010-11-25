Kuzu ailesinde ayrılık var!

T24 - Türk Malı dizisinde Abiye Kuzu karakterini canlandıran Binnur Kaya diziyle yollarını ayırıyor. Geçen haftalarda Kaya, Şafak Sezer ile tartışma yaşamıştı.



Şafak Sezer ile Binnur Kaya’nın başrolünü oynadığı ünlü “Türk Malı” dizisinde beklenen gelişme... Abiye Kuzu karakterini canlandıran Binnur Kaya diziden ayrılıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Kaya’nın sözleşmesi bittiği için birkaç bölüm sonra diziye veda edeceği ortaya çıktı. Geçen haftalarda dizinin setinde Şafak Sezer ile Binnur Kaya arasında tartışma yaşanmış ve Binnur Kaya’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Şafak Sezer, sürekli kapris yaptığını öne sürdüğü Kaya ile tartışmış, Kaya da ağlayarak seti terk etmişti. Ardından açıklama yapan dizinin yönetmeni ve senaristi Tayfun Güneyer, “Her sette olan şeyler... Binnur devam ediyor, setimizde her şey yolunda, oyuncu kadromuz aynen devam ediyor” açıklaması yapmıştı.

Şafak Sezer’le yola devam

Ancak setten gelen son bilgilere göre Kaya’nın sonra sözleşmesi uzatılmıyor. Kaya yapım şirketiyle anlaşarak diziden ayrılıyor. Yapım şirtekinin Şafak Sezer’le yola devam kararı aldığı öğrenildi. Buna göre Sezer’e önümüzdeki günlerde yeni bir partner bulunacak ve dizi yenilenen konusuyla yeniden seyirci karşısına çıkmaya devam edecek.

RTÜK’ün Türkçe’yi bozduğu gerekçesiyle geçen günlerde ikinci kez uyarı cezası verdiği dizide Binnur Kaya’nın, “Mikemmel”, “Litfen” ve “Bu kadan” gibi sözleri günlük dilde de kullanılan espriler haline gelmişti.