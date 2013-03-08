Kuzguncuk'ta 7'nci 'Yavuz Rakısı' buluşması

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Yavuz Sabuncu, ölümünün altıncı yıldönümünde öğrencileri tarafından bir kez daha "Kuzguncuk'ta Yavuz Rakısı" buluşmasıyla anılıyor.

Mülkiye'nin unutulmaz hocalarından Prof. Sabuncu, 12 Şubat 2007'de kanser tedavisi gördüğü sırada 59 yaşındayken hayata veda etti. 14 Şubat 2007'de toprağa verilen Sabuncu için öğrencileri her sene 8 Mart'ta "Kuzguncuk'ta Yavuz Rakısı" adını verdikleri buluşmada bir araya geliyor. Yedinci "Yavuz Rakısı", yine 8 Mart akşamı, Mülkiyeliler Birliği'nin İstanbul Kuzguncuk'taki lokalinde yapılacak.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Mülkiye'de “Anayasa Hukuku'na Giriş”, “Türk Anayasa Düzeni”, “Çağdaş Devlet Düzenleri” dersleri veren Sabuncu, öğretim üyelerinin büyük bir kıyıma uğradığı darbe sonrası dönemde Mülkiye öğrencilerinin yetişmesinde büyük bir rol üstlendi.

Yavuz Sabuncu 24 Eylül 1948'de İstanbul'da doğdu. Sultanahmet İlkokulu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Mülkiye'yi kazanarak Ankara'ya yerleşti. Mezun olduktan sonra Mülkiye'de asistan olan ve Prof. Bahri Savcı ile Prof. Mümtaz Soysal'ın büyük bir ağırlık kazandırdıkları Anayasa Hukuku kürsüsünde çalışan Sabuncu'nun doktora tezi "Sosyalist Ülkelerde Yönetime Katılma-Doğu Almanya Örneği" adıyla basıldı. "Türk Anayasa Sistemi", "Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma" ve "Anayasa Hukuku" da Prof. Sabuncu'nun yayımlanan kitapları arasında bulunuyor.