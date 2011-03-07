T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kuzguncuk'ta 5. Yavuz Rakısı

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Yavuz Sabuncu, ölümünün 4. yıldönümünde öğrencileri tarafından anılıyor.

07 Mart 2011 02:00

T24 – Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Yavuz Sabuncu, ölümünün 4. yıldönümünde öğrencileri tarafından anılıyor.




Mülkiye'nin unutulmaz hocalarından Prof. Sabuncu, 12 Şubat 2007'de kanser tedavisi gördüğü sırada 59 yaşındayken hayata veda etti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasındaki baskıcı dönemde Mülkiye'de “Anayasa Hukuku'na Giriş”, “Türk Anayasa Düzeni”, “Çağdaş Devlet Düzenleri” dersleri veren Sabuncu, öğretim üyelerinin büyük bir kıyıma uğradığı darbe sonrası dönemde Mülkiye öğrencilerinin yetişmesinde büyük bir rol üstlendi.

Sabuncu'yu 2007 yılında beri her yıl 8 Mart'ta anan öğrencileri, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi'nin Kuzguncuk'taki lokalinde bugün bir kez daha bir araya gelecekler. Dört yıl önce kaybettiğimiz Prof. Sabuncu, “Kuzguncuk'ta Yavuz Rakısı” adıyla düzenlenen buluşmalarda bu sene beşinci kez anılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24