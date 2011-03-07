Kuzguncuk'ta 5. Yavuz Rakısı

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Mülkiye'nin unutulmaz hocalarından Prof. Sabuncu, 12 Şubat 2007'de kanser tedavisi gördüğü sırada 59 yaşındayken hayata veda etti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasındaki baskıcı dönemde Mülkiye'de “Anayasa Hukuku'na Giriş”, “Türk Anayasa Düzeni”, “Çağdaş Devlet Düzenleri” dersleri veren Sabuncu, öğretim üyelerinin büyük bir kıyıma uğradığı darbe sonrası dönemde Mülkiye öğrencilerinin yetişmesinde büyük bir rol üstlendi.Sabuncu'yu 2007 yılında beri her yıl 8 Mart'ta anan öğrencileri, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi'nin Kuzguncuk'taki lokalinde bugün bir kez daha bir araya gelecekler. Dört yıl önce kaybettiğimiz Prof. Sabuncu, “Kuzguncuk'ta Yavuz Rakısı” adıyla düzenlenen buluşmalarda bu sene beşinci kez anılacak.