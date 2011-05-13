-KUZGUNCUK VAPUR İSKELESİ KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Üsküdar Kuzguncuk Vapur İskelesi, restorasyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2011 Pazar günü son seferden sonra kullanıma kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üsküdar Kuzguncuk Vapur İskelesinde yapılacak olan çalışmaların, 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, 16 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak restorasyon ve yenileme çalışmalarının ihale bedeli 1 milyon 447 bin 90 TL. Belediye, 2004 yılından bu yana, yıktığı 11 iskeleyi yeniden yaptı ve 71 iskeleyi de bakım-onarımdan geçirdi. Toplam 82 iskele için, 52 milyon 840 bin TL tutarında harcama yapıldı. Tarihi iskeleler, Anıtlar Kurulu onaylı projelerle restore edildi. Yenilenen iskelelerde, tarihi dokuyla uyumlu ve geleneksel Türk sivil mimarisini yansıtan projeler uygulandı.