Kuzguncuk’ta kilise haçını söktükten sonra serbest bırakılan zanlı tutuklandı

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan Mazlum D. için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan Mazlum D.'nin tutuklandı.

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçını 23 Mayıs tarihinde söken Mazlum D. hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Mazlum D., savcılık sorgusunun ardından, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, tutuklama talebini reddeden mahkeme Mazlum D.'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile bugün değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Mazlum D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan Mazlum D. Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mazlum D. hakimlik ifadesinde, bütün ibadetlere saygısı bulunduğunu savunarak, kalp ve şeker hastasını olduğunu, haçı gördüğünde göğsünde bir baskı ve rahatsızlık hissettiğini, bir anda haçı alarak yere attığını, kamera kayıtlarında görüldüğü gibi bir yere götürmediğini anlattı. Pişmanlık duyduğunu dile getiren zanlı., hakkında tekrardan adli kontrol kararı verilmesini istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmasına karar verdi.

İlk ifadesi

İlk savcılık sorgusunda olayın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü hava almak için Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan evinden çıktığını söyleyen Mazlum D, “O gün sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyordum. Biraz fazla yürüyerek Kuzguncuk'a kadar geldim. O gün biraz sinirli ve öfkeliydim. Kuzguncuk'ta kilisenin önünden geçerken bir anda haçın olduğu yere tırmanıp sökerek yere attım. Ben bu olayı kiliseye ya da haça yönelik yapmadım. Bir insan zaman zaman öfke patlaması yaşayabilir. Ancak bu öfke patlamasının kilise veya haçla ilgisi yoktur. Hareketimin kiliseye yönelik bir saldırı olarak algılanmasını istemiyorum. Benim tüm dinlere saygım vardır. Olay bir anda gelişti. Öncesinde böyle bir amacım ve planım yoktu. Meydana gelen hasarı karşılamaya hazırım. Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur" demişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Elde edilen 200 adet kamera görüntüsü incelemesinde Mazlum D.(26) isimli şahsın, Beykoz Kanlıca Sahili'nden başlayıp, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne uğradığı ve burada bahse konu olayı gerçekleştirdikten sonra Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerinde bulunan ikametine kadar 20 km boyunca yürüdüğü tespit edilmiş ve şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa bu suçu neden işlediği sorulduğunda, şahıs planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini görevlilerimize beyan etmiş, yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.